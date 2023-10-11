

ما المواد الغذائية المسببة للنعاس؟

حددت د.ناتاليا تاناناكينا اختصاصية الغدد الصماء المواد الغذائية التي تجعل الإنسان يشعر بالنعاس. وتشير الطبيبة إلى أن تناول الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات، وخاصة البسيطة، والبتربتوفان والماغنيسيوم يمكن أن يسبب الشعور بالنعاس. وتقول: «تشمل هذه الأطعمة الحلويات والخبز الأبيض والمعكرونة والأرز الأبيض والبطاطس. ويجب أن نعلم أن تناول الكربوهيدرات باعتدال يكون مفيدا للحفاظ على مستوى الطاقة المطلوب. ولكن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى النعاس بعد تناول الطعام مباشرة». وتشير إلى أن الأطعمة الغنية بالتربتوفان هي جبن القريش ولحم الديك الرومي والحليب والمكسرات والبذور. وتضيف: «التربتوفان حمض أميني يعتبر بمنزلة مقدمة لهرمون السيروتونين الذي يلعب دورا مهما في المزاج وتنظيم النوم. لذلك عند تناول أطعمة محتوية على التربتوفان يمكن يؤدي إلى ارتفاع مستوى السيروتونين في الدم، ما قد يجعل الشخص يشعر بالنعاس». ووفقا لها الماغنيسيوم معدن مهم يساهم في تنظيم النوم والراحة. وتقول: «يؤدي انخفاض مستوى الماغنيسيوم إلى الأرق والشعور بالتعب». وتضيف: إن تناول أطعمة غنية بالماغنيسيوم مثل المكسرات والبذور والسبانخ والأفوكادو والموز والشوكولاتة الداكنة يمكن أن يحسن نوعية النوم. وتشير الطبيبة إلى أن رد فعل كل شخص تجاه الأطعمة مختلف وهو مسألة شخصية تماما، حيث يمكن أن يسبب طعام معين لدى الشخص الشعور بالنعاس، قد لا يكون لنفس الطعام تأثير مماثل في شخص آخر.

المصدر: «Gazeta.Ru»







