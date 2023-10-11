أكد الرئيس الأميركي جو بايدن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، مشددا على أن واشنطن مستعدة لنقل أي أصول عسكرية لإسرائيل «كلما تطلب الأمر».



وقال بايدن، خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض بحضور نائبته كامالا هاريس، «لإسرائيل كامل الحق في الرد على هجمات «حماس»، وقد أكدت لرئيس الوزراء بنيامين نتيناهو ان رد إسرائيل يجب أن يكون حاسما».



وأضاف «ما قامت به حماس من هجمات إرهابية ضد إسرائيل هو شر مطلق»، مؤكدا ان هناك أميركيين من بين الرهائن الذين تحتجزهم الحركة بعد هجومها على مستوطنات غلاف غزة، مشيرا إلى ان 14 أميركيا على الأقل قتلوا أيضا خلال هذا الهجوم.



وتابع بايدن «سنبقى متحدين لدعم إسرائيل وسنزودها بالذخائر وتعزيز منظومة القبة الحديدية»، وأكد «عززنا مواقعنا في الشرق الأوسط للردع».



وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه «لا مكان للكراهية في أميركا ضد المسلمين أو اليهود».



وقبل مؤتمره الصحافي، قال بايدن في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي إنه ناقش دعم إسرائيل في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بعد اجتماعه مع فرق الأمن القومي الأميركية «لتوجيه الخطوات التالية».



وأضاف «تواصلنا مع رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة التنسيق لدعم إسرائيل، وصد الأطراف المعتدية وحماية الأبرياء».