أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل ثلاثة فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار في مدينة عسقلان قرب الحدود مع قطاع غزة.

وقتلت شرطة الاحتلال فلسطينيين اثنين خلال مواجهات في حي سلوان شرق القدس المحتلة.

جاء ذلك في وقت ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى1000 مقابل 900 فلسطيني، وفقا لأرقام وإحصائيات رسمية.

في هذه الاثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي عن وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية إلى وسط تل ابيب، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان "هبطت في قاعدة نفاتيم الجوية في النقب جنوب إسرائيل طائرة محملة بذخيرة أمريكية متقدمة".

وأضاف أن الذخيرة ستمكن الجيش من "توجيه ضربات ملموسة والاستعداد لسيناريوهات أخرى".

وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل للقاء كبار قادتها يوم الخميس في زيارة تضامن عقب هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس).

وقال ميلر في مؤتمر صحافي "ستكون رسالة تضامن ودعم". وأضاف "بالطبع يريد أن يسمع من زعماء إسرائيل، يسمع منهم مباشرة عن الوضع الذي يواجهونه حول ما يحتاجون إليه وكيف يمكننا دعمهم على أفضل وجه".

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تتحدث مع مسؤولين إسرائيليين وغيرهم بشأن فكرة توفير ممر آمن للمدنيين في غزة بعد الضربات الجوية الإسرائيلية في أعقاب هجوم حماس.