انقطاع كامل للكهرباء خلال ساعات معدودة بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة

العدوان يعمل على تدمير أحياء سكنية كاملة بمئات الأطنان من المتفجرات

نداء استغاثة عاجلة من القطاع إلى المجتمع الدولي بالتحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الانسانية

قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في غزة، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي، أن توقف المحطة عن العمل بشكل كامل ينذر بغرق القطاع في ظلام دامس واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية التي تعتمد جميعا على الكهرباء.

وقال البيان إن "هذا الوضع الكارثي يخلف أزمة إنسانية لجميع سكان قطاع غزة، يزيد من تفاقمها تواصل عدوان الاحتلال وتدميره لأحياء سكنية كاملة بمئات الأطنان من المتفجرات، وقصف منازل المواطنين فوق رؤوسهم".

وأطلق البيان نداء استغاثة عاجل جدا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية وهذا القتل الجماعي متعدد الأشكال، والتداعي لإمداد قطاع غزة بكل أسباب الحياة.

وقطعت إسرائيل منذ ثلاثة أيام كافة إمدادات الكهرباء والمياه والوقود عن قطاع غزة في عمليتها العسكرية المتواصلة ضد القطاع.

وواصلت هجماتها الجوية بشكل مكثف اليوم على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

وذكرت مصادر فلسطينية أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت أحياء سكنية مكتظة في مناطق مختلفة من قطاع غزة مخلفة قتلى وإصابات ودمار واسع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 950 وأكثر من 5 آلاف مصاب منذ يوم السبت الماضي .