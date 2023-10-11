عبدالعزيز الفضلي

أجرى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، د.عادل المانع، اتصال هاتفي مع المعلمة أريج محمد قنن، لتقديم واجب التعزية والمواساة لفقدها عائلتها تحت القصف الصهيوني .

كما قدم الوزير الدعم والمواساة لكافة اخوانه المعلمين والمعلمات من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة العاملين بمدارس البلاد ممن يقف أهلهم تحت مأساة الاحتلال الصهيوني وما يتعرضون له من ظلم وعنف داعين الله أن يلهمهم الصبر والثبات.

وأؤكد الدكتور المانع أن هؤلاء الشهداء هم من شهداء الأمة الإسلامية والعربية، وأنهم قدموا أرواحهم دفاعًا عن وطنهم وقضيتهم، وأنهم جزء أصيل من قضية فلسطين. داعيًا الله أن يمنح الشعب الفلسطيني القوة والصمود في مواجهة الاضطهاد.