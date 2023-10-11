تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، الدعوتين الموجهتين إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لحضور القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان والمزمع عقدها 20 أكتوبر 2023 في مدينة الرياض وحضور القمة العربية الأفريقية والمزمع عقدها 11 نوفمبر 2023 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقام بتسليم الدعوتين لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب والوكيل في الديوان الأميري الشيخ خالد العبدالله ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.