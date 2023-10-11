بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، اجتمع وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، اليوم الأربعاء، مع عدد من قائدي مركبات أجرة مطار الكويت الدولي لبحث شكاواهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام والمرور والعمليات اللواء عبدالله الرجيب ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اللواء توحيد الكندري وعدد من قيادات قطاع أمن المنافذ.

واستمع الفريق البرجس إلى مطالب وشكاوى واقتراحات قائدي أجرة مطار الكويت الدولي للوقوف على مشاكلهم ووضع الحلول المناسبة لها.

ومن جانبهم شكر قائدي مركبات الأجرة المؤسسة الأمنية على تعاونها واستجابتها السريعة لبحث شكواهم والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.