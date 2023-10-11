قالت وكالة الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إن الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل ضد نشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أدت إلى نزوح نحو 264 ألف فلسطيني في قطاع غزة.

وأفاد مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بأن النازحين يقيمون حاليا في مباني مدرسية مع أقاربهم أو جيرانهم.

وشنت حماس هجوما واسع النطاق ضد إسرائيل يوم السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص واختطاف نحو 100 آخرين.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن إسرائيل قامت بشن غارات جوية على العديد من المباني السكنية في غزة.

ونقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة القول، إن هناك أكثر من 1500 وحدة سكنية تم تدميرها أو تضررت بشدة نتيجة للقصف. وبالإضافة إلى ذلك، تضررت خمسة مرافق تعمل على توفير المياه والصرف الصحي لنصف مليون شخص.

ويعيش في الأراضي الفلسطينية أكثر من مليوني شخص.