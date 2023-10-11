بحث أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الديوان الاميري القطري في بيان: إن الشيخ أحمد الفهد نقل إلى أمير قطر خلال استقباله في مكتبه بالديوان الاميري تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتمنياتهما لأمير قطر بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري بدوام التقدم والرخاء.

وحمل أمير قطر الشيخ أحمد الفهد تحياته لأخيه سمو أمير البلاد وإلى سمو ولي العهد وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق بمزيد من الرفعة والنماء.

وكان الشيخ احمد الفهد بحث أمس مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري د. خالد العطية علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك لاسيما ما يتعلق بالجوانب الدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها إضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ووصل الشيخ أحمد الفهد إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس وكان في استقباله الدكتور خالد العطية وسفير البلاد لدى الدوحة خالد المطيري ورئيس المكتب العسكري الكويتي العميد الركن رائد السني وأعضاء البعثة الدبلوماسية والملحقية العسكرية.



