تخفيضها عن موسم التخييم الماضي بإلغاء موقعي اللياح وجنوب صباح الأحمد

استرداد مبلغ التأمين مشروط بموافقة "هيئة البيئة"

تضم مراكز خدمة ونقاط أمنية وأفرع جمعيات تعاونية

بمناسبة قرب بدء موسم التخييم الربيعي، أطلقت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت حملتها التوعوية تحت شعار "ايدكم بأيدنا".. "البر نظيف" بهدف المحافظة على البر واستخدام وسائل صديقة للبيئة في المواقع المسموح التخييم بها من قبل البلدية للحفاظ على نظافتها اثناء التخييم وحتى نهاية موسم التخييم.

وقد حددت من جانبها لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقته للتخييم الربيعي (2023-2024) في بلدية الكويت 20 موقعا مسموح اقامة المخيمات بها خلال الفترة من 15 نوفمبر الشهر المقبل حتى 15 مارس من العام المقبل موزعة على محافظتي الجهراء والاحمدي حيث سيتم توزيعها لتشمل المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية.

وكشفت اللجنة ان مبلغ التأمين للمخيم مرهون استرداده بموافقة الهيئة العامة للبيئة وإصدار شهادة نظافة للموقع من قبل البلدية لإيداعه في حسابات أصحاب المخيمات المرخصة بعد انتهاء موسم التخييم.

وبينت ان مواقع المخيمات تم تخفيضها بإلغاء موقعين هما اللياح وجنوب صباح الأحمد نظرا لعدم رغبة أصحاب المخيمات في التخييم في هذين الموقعين، لافته الى ان مواقع المخيمات الربيعية لهذا العام سيتم توفير مراكز خدمات ونقاط امنية وأفرع جمعيات تعاونية بالإضافة الى توفير الحاويات والاليات الخاصة بأعمال النظافة لخدمة أصحاب المخيمات.

ودعت المواطنين الراغبين في اقامت المخيمات في المواقع المسموح بها لتباع خطوات حجز واستخراج الترخيص المؤقت لإقامة المخيم الربيعي عبر لينك "مخصص في الموقع الالكتروني الرسمي للبلدية لتعبأة طلب ترخيص مخيم" من خلال 4 خطوات تشمل ادخال احداثية الموقع للمخيم ومن ثم ادخال البيانات الشخصية ودفع الرسوم وقدرها 50 دينار والتأمين وقدره 100 دينار عن طريق الكي نت ومن ثم طباعة رخصة المخيم ووضعها في مكان بارز في المخيم.