وجه النائب مرزوق الحبيني سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:

1_ كم عدد الشركات التي جرى ترشيحها ودعوتها للمشاركة في صيانة الطرق؟

2 – كم عدد الشركات التي تقدمت بالفعل لهذه الممارسات؟ وما أسس تحديد هذه الشركات دون غيرها؟

3 – لماذا تم الاتجاه لنظام الممارسة وليس المناقصة؟

4 – ما التكلفة التقديرية التي حددتها الجهات المعنية في الوزارة؟

5 – ما القيمة الاجمالية للممارسات التي قدمتها الشركات؟ وهل هي تتوافق مع تقديرات الوزارة إذا كان هناك فروقات يرجى ذكر اجمالي الفروقات مع الأسباب والمبررات؟