استقبال المقترحات التي تساهم في تطوير منظومة العمل واعتماد سياسة التواصل "ثنائي الاتجاه"

عبدالله السند: تكوين قاعدة من البيانات بأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المواطنين في القطاع الصحي

عبدالكريم العبدالله

أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي عن إنشاء مركز التواصل الصحي، ليكون حلقة وصل بين الوزارة، و بين كافة المستفيدين من الخدمات الصحية، ومختلف وسائل الإعلام، وتكليف المتحدث الرسمي باسم الوزارة د.عبدالله السند لإدارته .

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلامي للإعلان عن إنشاء المركز، بثته الوزارة على حساباتها الرسمية، وقد أكد فيه وزير الصحة على أهمية السماع والتواصل مع الجمهور الكريم، واستقبال المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير منظومة العمل، واعتماد سياسة التواصل "ثنائي الاتجاه".

إلى ذلك أكد مدير مركز التواصل الصحي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبد الله السند، أن التواصل الفعال مهما في مجالات الحياة، وهو فن وواجب له أهميته الخاصة في المؤسسات الصحية، مؤكدا أن المركز يأتي لأن الواجهة الإعلامية للمنظومة الصحية ينبغي أن تتناسب مع حجم جهود وتضحيات الزملاء في الوزارة، ولأن صوت كل مواطن و مواطنة ينبغي أن يصل، ويُعمل بمقتضى ما يواجهه الناس.

ولفت الدكتور السند إلى تكوين قاعدة من البيانات بأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المواطنين في القطاع الصحي، وإجراء ما يستلزم إجراؤه فورا، ليكون المواطن شريكا لابد منه في اتخاذ القرارات.



هذا ويتبع المركز الذي يتكون من 6 أقسام مكتب وزير الصحة، على أن يباشر القيام بالمهام المنوط به اعتبارا من مطلع شهر نوفمبر المقبل ، لتحقيق التواصل الأمثل والفعال للمؤسسة الصحية في البلاد، سواء فيما يخص مجال الإعلام الصحي، أو مجال التواصل المجتمعي.