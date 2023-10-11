العقد يشمل أعمال الطرق الرئيسية والجسور والأنفاق وخزانات مياه الأمطار والمياه المعالجة



عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن توقيعها عقد المناقصة الخاصة بإنشاء وانجاز وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار وخزان مياه المعالجة لمشروع جنوب مدينة سعدالعبدالله الإسكاني مع شركة جيزهوبا جروب الصينية CHINA GEZHOUBA GROUP CO. LTD.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي، إن شركة جيزهوبا جروب الصينية كانت من إحدى الشركات العشرة التي استجابت لشراء المستندات الخاصة بالمناقصة رقم م.ع.ر.س 1303 – 2022/2023، حيث تقدمت بأقل الأسعار واستوفت الشروط الحسابية والفنية والقانونية، وجرى دراسة مستنداتها بعناية بعد الإنتهاء من موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف في 21 يونيو الماضي.

وأضافت أن المشروع سينفذ على مساحة 6400 هكتارا على بعد 27 كيلو مترا من غرب مدينة الكويت، ويتكون من 10 بنود للأعمال الرئيسية تبدأ في إزالة المعوقات القائمة داخل المشروع ومن بعدها مباشرة تنفيذ طبقات الاسفلت الأولى والثانية والثالثة (السطحية) لكامل الطرق الرئيسية والجسور والانفاق وطرق المنطقة الاستثماريةI4 و 6I في المشروع .

وذكرت "السكنية" ان العقد سيشمل كذلك بنودا خاصة في تنفيذ أعمال شبكات خدمات البنية التحتية (شبكات الأمطار والصرف الصحي والري ومياه المعالجة والمياه قليلة الملوحة والمياه العذبة وشبكات الأعمال المرورية للطرق الرئيسية وطرق المنطقة الاستثماريةI4 و 6I في المشروع .

واوضحت ان العقد سيحتوي على تنفيذ الأعمال المدنية لشبكات الهاتف وانارة الطرق وعبارات الكيبلات الكهربائية (KV132,KV400)، وأعمال " إشارات الوميض، كاميرات المراقبة، المطبات الصناعية " للمناطق المحددة بالطرق الرئيسية، اضافة الى تنفيذ أعمال الحزام الشجري، وتنفيذ أعمال خزان للمياه المعالجة، وخزانين لمياه الأمطار".

وأشارت إلى أن العقد سيتم تنفيذه وفق جدول زمني معد من قبل مختصين في المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث حددت مدة تنفيذه بـ 1460 يوما " 4 سنوات "، في حين بلغت القيمة المالية له 345 مليونا و 230 ألفا و 883 دينار .