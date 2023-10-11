استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود القنصل العام لدى العراق بمدنية البصرة محسن عبيد العجمي تناول اللقاء الأحاديث الودية، مشيدا بدور وجهود القنصل العام العجمي، على الصعيد الديبلوماسي وبدور القنصليات في تعزيز وتوطيد أواصر العلاقات بين البلدان والشعوب.



كما استقبل الشيخ فيصل الحمود الاستشاري بوزارة الصحة د. محمد البدر، مؤكدا على أهمية الدور التوعوي للحفاظ على الصحة من خلال اتباع أنماط الحياة الصحية السليمة وممارسة الرياضة بشكل مستمر والبعد عن كل الآفات المضرة التي تهلك البدن وتدمر أعضاءه.



كما استقبل الشيخ فيصل الحمود د.مبارك الشمري ود.فهد بيان الراجحي خلال لقاء تبادلا فيه الأحاديث عن أهمية تنمية مهارات الشباب وتشجيعهم المتواصل للحصول على الشهادات العليا وتحقيق المراكز الأولى والمتقدمة في جميع المحافل والميادين سواء داخل الكويت او خارجها، مؤكدا على أن العلم هو السلاح الأقوى لمواجهة كل الصعوبات، وان شبابنا محل فخر واعتزاز، دائما يسعون في طلب العلم وتحقيق الريادة في جميع المحافل المحلية والدولية.



وفي ختام اللقاء، تقدم الشمري والراجحي بالشكر والتقدير للشيخ فيصل الحمود، على حسن الاستقبال والحفاوة ودعمه المتواصل للشباب لاسيما ان بابه مفتوح امام الجميع، يستقبل ويكرم ويدعم، للتحفيز على مواصلة العطاء بكل تميز وإبداع.