قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في الكويت اللواء ركن م. متقاعد محمد بوعركي إن قرار إنشاء مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني يعتبر خطوة مهمة لتعزيز جهود الدول العربية للوصول إلى فضاء سيبراني آمن وتمكين شعوبها من تحقيق النمو والازدهار.

وأشار بوعركي في تصريح لـ «كونا» خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني المقام في أبوظبي إلى أهمية مشاركة الكويت وتمثيلها في هذا الملتقى المهم باعتباره واحدا من أهم المنصات الدولية المتخصصة في المنطقة ويشكل فرصة لتوحيد الجهود العربية المشتركة.



ورحب بمقترح السعودية بإنشاء مجلس وزاري عربي متخصص في ظل ازدياد التهديدات السيبرانية في العالم استشعارا منها بأهمية التنسيق والتعاون الإقليمي العربي في الأمن السيبراني.



وأشار إلى أهمية إيجاد الشراكات بين الدول العربية والعالمية للاستفادة الثنائية وتوطيدها في المجال ذاته والنظر في مستجدات الأمن السيبراني على جميع القطاعات التنموية والاقتصادية والأمنية.



وقال إن «المركز الوطني يسعى من خلاله استراتيجيته التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 إلى توفير فضاء سيبراني آمن يدعم ويحمي المصالح الوطنية من الهجمات الإلكترونية وعمليات القرصنة» إلى جانب «مساندة قطاعات الدولة وتعزيز سبل الحماية لأنظمتها».



وأضاف أن المركز يطمح من خلال رؤية الكويت إلى تحسين مؤشراتها في مجال الأمن السيبراني عالميا وتحقيق مراكز متقدمة وسط استمرار التحول الرقمي الكبير والتطور التكنولوجي الذي يتطلب بناء قواعد قوية تحمي بيانات ومعلومات مؤسسات الدولة.



وأشار إلى أن تطوير العنصر البشري في مجال الأمن السيبراني له أهمية كبيرة وحاسمة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي يواجهها العالم الرقمي، كما أنه يساهم في زيادة الوعي الأمني لدى الموظفين والمستخدمين ما يقلل من فرص نجاح الهجمات السيبرانية المستهدفة للأفراد غير المدربين.



ولفت بوعركي إلى أن التوعية بأمن المعلومات وحماية البيانات أصبحت ضرورية للحفاظ على أمن الأنظمة، موضحا أن المركز الوطني يهدف كذلك لتعزيز المعرفة وتطوير المهارات الفنية والقدرات العملية للمتخصصين في هذا المجال.



وانطلقت فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني في أبوظبي يوم الأول من أمس الاثنين ويستمر حتى اليوم الخميس بتنظيم مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومشاركة 100 خبير ومتحدث من 70 دولة من بينها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي و10 منظمات دولية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني.