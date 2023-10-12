بشرى شعبان



بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية نظم مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي في قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون احتفالا تحت شعار «الصحة النفسية حق عالمي للجميع»، وذلك برعاية الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالإنابة حمد الخالدي تعزيزا للصحة النفسية.



وقال الخالدي: إن الفعالية تهدف لتعزيز القيم والتعايش مع المتغيرات وتسليط الضوء على الصحة النفسية لشريحة الأطفال، متقدما بالشكر لفريق الارشاد ولكل من ساهم بتنظيم هذه الفعالية والجهات الخيرية على جهودهم الكبيرة.



بدورها، أكدت مديرة مركز الارشاد النفسي والاجتماعي فوزية الملحم ضرورة السعي لرفع وعي المجتمع بأهمية الصحة النفسية وتحقيق أهداف الصحة النفسية والجسدية والعقلية السليمة والتطور الرقمي لصناعة جيل سليم لنهضة الأمة والوطن بشكل صحيح.



وشهدت الفاعلية عرضا مرئيا لإنجازات المركز في عام 2023 والخطط التشغيلية والمشاريع مثل مشروع تأثير المخدرات على المجتمع وطرق مكافحتها، ومشروع التوعية الإدارية لموظفي قطاع الرعاية الاجتماعية وغيرها من الأقسام، إضافة إلى حلقة نقاشية عن الأجهزة الذكية وتأثيرها على الأطفال.



وفي الختام كرم الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية حمد الخالدي ومدير مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي فوزية الخالدي ومراقب مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي أحمد الديحاني المشاركين والجهات الداعمة ثم تفقد المعرض المقام على هامش الاحتفالية.