تحت رعاية القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث أ.د.عثمان الخضر، نظم مكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات التابع لمكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث ورشة عمل بعنوان «نمذجة المعادلات الهيكلية المتقدمة» لمنتسبي جامعة الكويت، والتي حاضر فيها أ.د.هشام جاد الرب من قسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية.



وتهدف الورشة إلى نمذجة المعادلات الهيكلية «Structural Equation Modeling»SEM والتي تعتبر واحدة من الأدوات الإحصائية المتقدمة لفحص وتحليل العلاقات المعقدة بين متغيرات متعددة في البحوث العلمية، لفهم كيفية تأثيرها على بعضها بعضا.



كما تعد نمذجة المعادلات الهيكلية توسيعا لتحليل الانحدار باستخدام الأبنية الافتراضية Latent Variables، لذلك يمكن استخدامها لاختبار النظريات والفرضيات المعقدة، كما يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك العلوم الاجتماعية والنفسية والإنسانية، وكذلك في البحث الطبي وفي بحوث الاقتصاد والعلوم الطبيعية.



وركزت ورشة العمل على أهمية هذه الأداة الفعالة في مساعدة الباحثين في فهم الظواهر المعقدة والعلاقات بين المتغيرات بشكل أفضل، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة وتطوير النظريات العلمية.



وتم خلال ورشة العمل شرح عملي لكيفية إنشاء النماذج الرياضية التي تصف العلاقات المحتملة بين المتغيرات والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة بينها باستخدام برنامج AMOS، كما قام المحاضر بتعليم المشاركين كيفية تحليل البيانات لمطابقة النموذج المبني على أسس نظرية مع البيانات الفعلية وتحديد مدى الملاءمة بينهما.



وصرحت مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.حنين الغبرا بأن قطاع الأبحاث يسعى من خلال ورشة العمل إلى دعم الباحثين الشباب ومضاعفة إقبالهم على إنجاز المزيد من مشاريع الأبحاث ذات القيمة العلمية والجودة العالية، وهو ما سيؤدي بلاشك إلى تعزيز المكانة العالمية لجامعة الكويت.