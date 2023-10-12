أعلن المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا «ملست آسيا» مشاركة وفد كويتي في «معسكر تأهيل الشباب وورشة عمل المعلمين» في نسخته السابعة التي تنظم بجمهورية الصين الشعبية من 8 حتى 14 أكتوبر.



لافتا إلى أن «المعسكر الذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - الألكسو- (إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال) والجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا، يعقد من خلاله المركز الصيني للعلوم من أجل الأطفال والشباب التابع للجمعية الدورة السابعة لمعسكر تأهيل الشباب وورشة عمل المعلمين التابعة لمبادرة الحزام والطريق (المشروع الإقليمي العربي الصيني) بمقاطعة نيغيشيا بجمهورية الصين الشعبية، يتواءم تماما ويتسق مع تطلعات وطموحات الشباب الكويتي».



بدوره، أكد المدير الإقليمي لمكتب ملست آسيا، ومقره الكويت، داود الأحمد في تصريح صحافي، أن «الوفد الكويتي المشارك في المعسكر مكون من معلم وطالب، تم ترشيحهما للانضمام إلى معلمي وشباب دول العالم المشاركين في تلك الفعالية ذات الدلالات التقنية التطبيقية والتكنولوجيا».



وأوضح الأحمد أن المعسكر يحتوي على ورشة للشباب وأخرى للمعلمين، وتشمل الورشتان اللتان يشارك بهما الوفد الكويتي برنامجا متميزا يجمع بين التكنولوجيا والثقافة وزيارة المتاحف والمراكز العلمية حسب برنامج خاص بذلك، مضيفا أن هذا المحفل الدولي والتظاهرة السنوية تعتبر رحلة علمية في مجالات استكشاف الطبيعة، ومجالات تطويع التكنولوجيا لخدمة الأرض، ومعرفة أسرار النجوم والكواكب، الأمر الذي دعا مكتب ملست آسيا لدعوة وترشيح الوفد الكويتي للمشاركة وفقا لشروط المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - الألكسو.



مبينا أبرز المحاور التي تتضمنها الدورة السابعة للمعسكر وذكر منها «ابتكار عجيب»، «والغوص في أعماق بحر الرمال» «وموطن النجوم»، «ونظام مراقبة التوازن المائي في المناطق الرملية»، فضلا عن الطاقة الخضراء في الصحراء، واستكشاف موقع الفن الصخري، ونموذج الزراعة الايكولوجية وما وراء حدود القمر.



وأشار الأحمد إلى «حرص «ملست آسيا» على فتح آفاق برامجية محلية لطلاب وشباب الكويت بما يسهم في تأهيلهم وإعدادهم تقنيا وتطبيقيا وفقا لأحدث نظم التعليم اللاصفي والتعلم الذاتي».