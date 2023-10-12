الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن انطلاق المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر كأس آسيا 2023، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين، حيث طرحت عملية بيع التذاكر عبر الإنترنت، حيث تتمكن كافة الجماهير داخل قطر وخارجها، من حجز تذاكر أي من المباريات الـ 51 لـ (جوهرة بطولات قارة آسيا)، وتتضمن المباراتين الافتتاحية والنهائية على ستاد لوسيل المونديالي الذي يتسع لأكثر من 88 ألف متفرج والذي استضاف نهائي كأس مونديال قطر 2022.. وتشهد البطولة مشاركة 24 منتخبا تم توزيعها على ست مجموعات، ومن ضمن هذه الملاعب سبعة استضافت مباريات المونديال، وهي لوسيل والبيت وخليفة الدولي والجنوب وأحمد بن علي والثمامة والمدينة التعليمية، وملعبان آخران هما ستاد جاسم بن حمد بنادي السد وعبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.



وتبدأ أسعار التذاكر من 25 ريالا قطريا (ما يقارب 6.8 دولارات)، وذلك من أجل منح فرصة متابعة المباريات لملايين الجماهير المتحمسة لكرة القدم الآسيوية، والتي يمكن أن تقوم بشراء التذاكر عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وسيكون بإمكان المشجعين شراء 6 تذاكر -كحد أقصى- لكل مباراة، وذلك بحسب توافر التذاكر، ويمكنهم اختيار الفريق المفضل لهم على امتداد دور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى توفر العديد من الباقات المختلفة للجماهير.



هذا، وحدد المدرب البرتغالي لمنتخب قطر كارلوس كيروش موعد سفر بعثة العنابي إلى الأردن اليوم، من أجل المشاركة في بطولة «الأردن الرباعية» الدولية الودية المقررة في الفترة من 13 إلى 17 الشهر الجاري، بمشاركة منتخبات الأردن، العراق، وإيران، وذلك في إطار استعدادات العنابي خلال فترة التوقف الدولية لشهر أكتوبر.



ومن المقرر أن يخوض «العنابي» مباراتين في البطولة، الأولى أمام منتخب العراق في الـ 6:00 مساء الجمعة المقبل، وفي مباراة ثانية من البطولة يوم الجمعة أيضا يلاقي منتخب الأردن نظيره الإيراني في الـ 9:00 مساء.



واختار كيروش كلا من: سعد الشيب، صلاح زكريا، فهد يونس، مشعل برشم، يوسف حسن، في حراسة المرمى، وأحمد سهيل، إسماعيل محمد، المهدي علي، بسام الراوي، خوخي بوعلام، سلطان البريك، طارق سلمان، عيسى أحمد، مصعب خضر، لوكاس مينديز، همام الأمين، يوسف أيمن، وجاسم جابر في خط الدفاع، وفي خط الوسط: أحمد فتحي، عاصم مادبو، عبدالعزيز حاتم، عبدالله الأحرق، عبدالله معرفي، كريم بوضياف، محمد وعد، مصطفى مشعل، حازم أحمد، حسن الهيدوس، وعلي أسد، وفي خط الهجوم: أحمد علاء، أكرم عفيف، المعز علي، تميم منصور، محمد مونتاري، ويوسف عبدالرزاق.



وتأتي مشاركة «العنابي» في البطولة استعدادا لخوض منافسات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، حيث يلتقي يوم 16 نوفمبر مع الفائز من مواجهة الدور الأول بين أفغانستان ومنغوليا ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الكويت والهند.