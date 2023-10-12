أعلن وزير الصحة د.أحمد العوضي إنشاء مركز التواصل الصحي ليكون حلقة وصل بين الوزارة وجميع المستفيدين من الخدمات الصحية ومختلف وسائل الإعلام، وتكليف المتحدث الرسمي للوزارة د.عبدالله السند بإدارته.



وأكد الوزير العوضي في كلمته خلال مؤتمر صحافي بثته الوزارة عبر وسائل التواصل الرسمية لها أهمية التواصل مع الجمهور واستقبال المقترحات التي من شأنها المساهمة في تطوير منظومة العمل واعتماد سياسة التواصل ثنائي الاتجاه.



من جانبه، قال مدير مركز التواصل الصحي المتحدث الرسمي للوزارة د.عبدالله السند في كلمته إن التواصل الفعال مهم في مجالات الحياة «وهو فن وواجب له أهميته الخاصة في المؤسسات الصحية» مؤكدا أن المركز يأتي «لأن الواجهة الإعلامية للمنظومة الصحية ينبغي أن تتناسب مع حجم جهود وتضحيات الزملاء في الوزارة ولأن صوت كل مواطن ومواطنة ينبغي أن يصل ويعمل بمقتضى ما يواجهه الناس».



ولفت د. السند إلى تكوين قاعدة من البيانات بأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المواطنين في القطاع الصحي وإجراء ما يستلزم إجراؤه فورا ليكون المواطن شريكا لابد منه في اتخاذ القرارات.



وأشار إلى أن المركز يتكون من ستة أقسام يتبع مكتب وزير الصحة على أن يباشر القيام بالمهام المنوط به اعتبارا من مطلع شهر نوفمبر المقبل لتحقيق التواصل الأمثل والفعال للمؤسسة الصحية في البلاد سواء فيما يخص مجال الإعلام الصحي أو مجال التواصل المجتمعي.