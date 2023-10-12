تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة د.حسين أمير عبداللهيان، جرى خلاله بحث التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لضمان أمن وسلامة أهالي قطاع غزة.



وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي، إن الشيخ سالم العبدالله أكد أهمية ضمان عدم اتساع دائرة الصراع والعمل على تخفيف حدة التوتر ووقف التصعيد الدائر وصون أرواح المدنيين الأبرياء، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة، كما تم بحث عدد من الموضوعات الأخرى محل الاهتمام المشترك.