وصل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد إلى العاصمة السعودية الرياض.



وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي وزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، كما كان في استقباله نائب وزير الداخلية د. ناصر بن عبدالعزيز الداود، وسفيرنا لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد.



وكان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد غادر على رأس وفد أمني متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ـ الرياض في زيارة رسمية.



هذا، وكان في وداعه على أرض مطار الكويت الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنورالبرجس وعدد من القيادات الأمنية.