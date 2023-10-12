بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة ان إدارة عمل الفروانية استقبلت في أول 3 أيام لاستقبال طلبات الاستفادة من دعم العمالة الوطنية للمشاريع متناهية الصغر لأصحاب الأعمال للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة المرخصة نحو 246 معاملة، كما تلقى القسم الخاص بالاستفسارات عن المزايا المالية والإجراءات الخاصة في هذه الأنشطة 269 استفسارا.



من جانب آخر، وقعت الهيئة العامة للقوى العاملة اتفاقية تعاون مع جمعية العمل الاجتماعي الكويتية لتنسيق التعاون بينهما وفقا لأطر وآليات محددة بهدف تعزيز وتنمية ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها.



وقالت الهيئة في بيان صحافي إن الاتفاقية جاءت في ضوء توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بضرورة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف نشر الوعي وتوفير الحماية للعمالة.



وأضافت ان هذه الاتفاقية تعنى بنشر التوعية فيما يخص جريمة الاتجار بالبشر ومعالجتها وبذل العناية الواجبة لحماية حقوق العمالة المختلفة والحد من التعدي عليها.



وذكرت أن الإسهام في ضمان ممارسة حقوق الإنسان من شأنه أن يخلق شراكة استراتيجية إنسانية تخدم جميع فئات المجتمع الكويتي.