الفارس: نحرص على المساهمة في تنشيط السياحة والفعاليات التسويقية للمنتجات الوطنية انطلاقاً من دورنا المجتمعي



أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالوهاب الفارس أن مهرجان الكويت الأول للسياحة والترفيه (الكويت.. مئة ليلة وليلة) الذي سينطلق في يناير المقبل سيشكل فرصة كبيرة لدعم المنتجات الوطنية عبر التعاون مع الجمعية الكويتية للمهرجانات.



وقال الفارس في تصريح للصحافيين عقب اجتماع ضمه ورئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات طارق العبيد بهدف التنسيق والتحضيرات للمشاركة الفاعلة للاتحاد في أنشطة المهرجان: «إننا في اتحاد الجمعيات التعاونية نمد أيادينا للتعاون في كل ما يخدم ويحقق أهداف الحركة التعاونية وترويج كل فعاليات وأنشطة المهرجان».



وشدد على أهمية تضافر كل الجهود الحكومية والأهلية من خلال المشاركة الفعالة للقطاع الخاص والشركات الوطنية التابعة له في هذا المشروع السياحي المهم الذي يمثل بوابة داعمة لانتعاش الاقتصاد المحلي.



من جانبه، أشاد العبيد في تصريح مماثل بالدور البارز والحيوي الذي يؤديه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في تعزيز وترسيخ ودعم وتشجيع المنتجات الوطنية من خلال إقامة المهرجانات التسويقية لها وفق رؤية (كويت جديدة 2035) والمساهمة في بناء منظومة المخزون الغذائي للدولة التي تعتبر من أهم المسارات السياحية ومنها مسار مراكز التسويق.



وثمن العبيد الجهود التي تقوم بها مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في مختلف مناطق الكويت والخطوات البارزة لتفعيل دور التعاونيات في كل المناحي الاقتصادية والتنموية والمساهمة الفاعلة في تقديم الخدمات الاجتماعية إلى جانب تشجيع الكفاءات الوطنية على العمل في القطاع التعاوني بما يندرج ضمن أهداف تحقيق سياسة (تكويت) الوظائف الإشرافية.



وقال إن الحركة التعاونية الاستهلاكية في البلاد رائدة على مختلف الصعد وهي ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وساهمت في نهضة الكويت وتطورها وتمثل ذلك في دعم الشركات الوطنية وتنشيط الجوانب التجارية داخل الكويت وخارجها.



يذكر أن مهرجان الكويت للسياحة والثقافة والترفيه (الكويت.. مئة ليلة وليلة) يعتبر مشروعا وطنيا غايته إدارة المشهد السياحي والثقافي والترفيهي في الكويت بفكر موحد وهدف واحد سعيا للارتقاء بالكويت والتسويق لها وترويجها وجعلها من أهم المقاصد السياحية المميزة في المنطقة.