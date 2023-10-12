فازت قائمة الرؤية في انتخابات جمعية كلية الصيدلة التي أقيمت في مركز العلوم الطبية بالجابرية أمس الأربعاء بعدد أصوات 189 وتليها قائمة الدوائية بعدد أصوات 138، وذلك بحضور القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان، والقائم بأعمال عميد كلية الصيدلة د.ميثم خاجه، والقائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الأكاديمية الطلابية د.فاطمة الصالح.



وشهدت الانتخابات مشاركة طلابية جيدة في لجان الاقتراع وتنافسًا بين القائمتين.



وكان قد تم فتح باب الاقتراع لانتخابات جمعية طلبة كلية الصيدلة منذ الساعة 9 صباحا واستمر حتى 3 عصرا.



في هذا الصدد، ذكر القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة د.ميثم خاجه أن الأجواء الانتخابية جميلة في الكلية بين القوائم المتنافسة، وأنها انعكاس للعملية الانتخابية مستقبلا، مشيدا بدور عمادة شؤون الطلبة بتنظيم الانتخابات الطلابية ومتمنيًا التوفيق لطلبة الكلية.



بدورها، أشارت القائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الأكاديمية الطلابية بكلية الصيدلة د.فاطمة الصالح إلى أن الفائز بالانتخابات سيكون مكلفا بالتعاون وخدمة طلبة الكلية، متمنية التوفيق والسداد للجميع.