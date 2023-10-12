عبدالعزيز الفضلي



بتوجيهات مباشرة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع تم عقد لقاء تنويري لأولياء أمور طلبة الصف الثاني عشر من القسم العلمي في المدارس الحكومية والخاصة، الراغبين في الابتعاث الخارجي والداخلي بالتخصصات الطبية والهندسية، وذلك للتعريف بالاختبار الوطني للقبول، وجاء اللقاء بتنسيق مشترك بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة وجامعة الكويت، حيث أقيم اللقاء على مسرح ديوان عام وزارة التربية بمنطقة جنوب السرة بحضور ما قارب 2000 شخص على فترتين ولمدة يومين.



وأدار اللقاء الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني، ومن وزارة التعليم العالي مراقب البعثات نسيبة النصف، ورئيس قسم التوجيه والإرشاد مشاري الصالح، ومن جامعة الكويت مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس م.أبرار معرفي رئيس قسم القياس، وكل من وضحة المرشد وهيا العمار ودلال العمار ومنيرة الغانم وشهد العيسى وم.هيا العرادة.



وتطرق اللقاء إلى كافة الجوانب المتعلقة بالاختبار الوطني الموحد وتعريف الحضور حول الاختبار ومتطلباته وطرق التقديم عليه وشروطه، للطلبة الراغبين في التقدم على التخصصات الطبية والهندسية في خطتي البعثات الداخلية والخارجية للعام الدراسي 2025/2024، كما تطرق اللقاء الى شرح مفصل حول أهداف الاختبار الوطني والفئة المستهدفة والاختبارات المطلوبة وطرق التسجيل فيها عبر تقديم عرض مرئي للجمهور، وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الاسئلة والرد على كافة استفسارات أولياء الأمور.