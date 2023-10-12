302 مليون دينار مشتريات الكويت من الأدوية.. و133 مليوناً للعطور

320 مليون دينار قيمة واردات الكويت من الأحجار الكريمة والذهب

54.3 مليون دينار إنفاقاً على السجائر والشيشة في أول 6 أشهر من 2023

36 مليون دينار واردات البن والشاي.. والكاكاو ومحضراته بلغت 31.65 مليوناً



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية أن فاتورة السلع المستوردة في الكويت ارتفعت أكثر من 14% بما قيمته 734.5 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغت قيمة واردات الكويت خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 نحو 5.83 مليارات دينار لـ 18.7 مليون طن من البضائع، مقارنة بـ 5.1 مليارات دينار



لـ 16.8 مليون طن من البضائع خلال الفترة ذاتها من 2022.



واستوردت الكويت خلال الفترة من يناير حتى مارس 2023 نحو 9.46 ملايين طن من السلع بقيمة 2.96 مليار دينار، مقارنة بـ 8.38 ملايين طن من السلع بـ 2.38 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2022، وخلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2023 استوردت نحو 9.25 ملايين طن بتكلفة تصل إلى 2.87 مليار دينار، مقابل 8.5 ملايين طن بـ 2.7 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2022.



وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 أن حجم التبادل التجاري للكويت بلغ نحو 18.5 مليار دينار، إذ سجلت الكويت تبادلا تجاريا خلال الفترة من يناير حتى مارس 2023 بما قيمته 9.56 مليارات دينار، وخلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو نحو 8.98 مليارات دينار. إن الميزان التجاري للبلاد سجل نحو 6.88 مليارات دينار بواقع 3.63 مليارات دينار عن الربع الأول من العام و3.24 مليارات دينار خلال الربع الثاني.



وكشفت البيانات أن قيمة إجمالي صادرات الكويت شهدت تراجعا إلى 12.7 مليار دينار خلال النصف الأول من 2023، بما قيمته 3.12 مليارات دينار قياسا إلى 15.84 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من 2022، وجاءت غالبية التراجع في إجمالي الصادرات من تراجع عوائد صادرات النفط ومستقاته بقيمة 3.14 مليارات دينار ليبلغ 11.78 مليارا دينار مقارنة بـ 14.9 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2022.



السيارات والساعات



ولجهة السلع التي استوردتها الكويت، فقد استحوذت السيارات على نحو مليار دينار من الواردات السلعية خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، إذ بلغت قيمة واردات البلاد من العربيات السيارة والجرارات والدراجـــات والعربـــات الأرضية الأخرى نحو 933.34 مليون دينار بواقع 488 مليونا خلال الربع الثاني من العام، و445.34 مليونا خلال الربع الأول من 2023.



وبلغت قيمة واردات البلاد من الساعات التي تصنف تحت مسمى أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها نحو 44.7 مليون دينار، بواقع 23.9 مليون دينار واردات من الساعات خلال الربع الثاني من 2023، و20.8 مليون دينار واردات الربع الأول من العام ذاته.



أدوية وعطور



بلغت واردات الكويت من الأدوية (منتجات الصيدلة) نحو 302 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، إذ بلغت قيمة واردات الكويت من تلك الأصناف خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 167.4 مليون دينار، فيما بلغت قيمة واردات الربع الثاني من العام ذاته نحو 134.37 مليون دينار.



إلى ذلك، بلغت قيمة واردات الكويت من العطور نحو 133 مليون دينار في 6 أشهر، من بينها 66.38 مليون دينار خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارس 2023 أنفقت على الزيوت العطرية ومستخلصات المواد الراتنجية ومحضرات العطور والتطرية، كما بلغت 66.62 خلال الفترة من أبريل إلى نهاية يونيو من العام الحالي.



الذهب والأحجار الكريمة



بلغت واردات الكويت من الذهب والأحجار الكريمة نحو 320 مليون دينار في أول 6 أشهر من 2023، إذ بلغت واردات الكويت السلعية من اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمعادن الثمينة، والمعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة خلال الربع الأول من 2023 نحو 143.76 مليون دينار مقابل 176.23 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام.



لحوم وأسماك وألبان



سجلت واردات الكويت من اللحوم والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل نحو 109.26 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ استوردت الكويت منتجات منها بـ 56.9 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى مارس، و52.3 مليون دينار خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو 2023.



وبلغت واردات الكويت من الألبان ومنتجات صناعتها وبيض الطيور والعسل نحو 114.6 مليون دينار خلال النصف الأول من 2023، إذ استوردت منتجات بـ 57.49 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس، و57.1 مليون دينار خلال الفترة من أبريل حتى يونيو.



ووصلت قيمة واردات الكويـــت مـــن الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات النباتية نحو 33.19 مليون دينار من بينها 15 مليون دينار قيمة واردات الربع الأول من 2023، و18 مليون دينار فاتورة الاستيراد عن الربع الثاني من العام.



بن وشاي وكاكاو



واستوردت الكويت البن والشاي والبهارات والمتة والأفاوية بـ 36 مليون دينار خلال أول 6 أشهر من العام الحالي وذلك بواقع 16.63 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، و19.48 مليون دينار عن الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو من العام ذاته.



ووصلت قيمة واردات الكويت من الكاكاو ومحضراته (الشيكولاته) 31.65 مليون دينار خلال أول 6 اشهر من 2023، إذ بلغت قيمة واردات البلاد من تلك الأصناف نحو 18.51 مليون دينار خلال الربع الأول من 2023، و13.14 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2023.



سجائر وشيشة



وأظهرت البيانات أن واردات الكويت من السجائر والشيشة وأغراضها بلغت 54.3 مليون دينار في أول 6 أشهر من 2023، إذ بلغت قيمة التبغ وأبداله المصنعة خلال الربع الأول من 2023 نحو 27.58 مليون دينار، و26.75 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الحالي.



لعب أطفال وشعر صناعي



وبلغت واردات الكويت من لعب الأطفال وأصناف التسلية والرياضة ولوازمها خلال أول 6 أشهر من العام الحالي نحو 29.5 مليون دينار، بواقع 15.13 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام و14.37 مليون دينار خلال الربع الأول من 2023.



وسجلت واردات الكويت من شعيرات تركيبية أو اصطناعية نحو 11.7 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 6.77 ملايين دينار واردات من تلك الأصناف خلال الربع الأول من العام، و4.96 ملايين دينار عن الربع الثاني من 2023.