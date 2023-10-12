عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر ان مفتشين في ادارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة تمكنوا من ضبط 273 كيلو من التبغ «المعسل» بأنواعه منتهي الصلاحية في مخزن احدى شركات التبغ، وقاموا بإغلاق الشركة.



وأضافت المصادر ان المفتشين ضبطوا كميات من التبغ في محلات الشركة ومخزنها وهي عبارة عن سيجار الكتروني متنوع النكهات بإجمالي 236 علبة منتهية منذ تاريخ 7/2021 معروضة للبيع بأسعار مختلفة، و12 معسل سلوم منتهي الصلاحية منذ سنة، وكان المخالف يقوم بإعادة تعبئتها بالمخزن في عبوات بلاستيكية مخصصة للتبغ بوزن كيلو واحد للعلبة بعد اخفاء تاريخ الصلاحية المنتهي لإيهام المستهلك بأنها صالحة ليقوم بتوزيعها وعرضها للبيع، وتم تحرير محضر ضبط.