بمناسبة قرب بدء موسم التخييم الربيعي أطلقت إدارة العلاقات العامة في البلدية حملتها التوعوية تحت شعار «إيدكم بإيدنا.. البر نظيف»، بهدف المحافظة على البر واستخدام وسائل صديقة للبيئة في المواقع المسموح التخييم بها من قبل البلدية للحفاظ على نظافتها أثناء التخييم وحتى نهاية موسم التخييم.



وحددت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقته للتخييم الربيعي 2023-2024 في البلدية برئاسة فيصل العتيبي 20 موقعا مسموحا إقامة المخيمات بها خلال الفترة من 15 نوفمبر حتى 15 مارس المقبل موزعة على محافظتي الجهراء والأحمدي، حيث سيتم توزيعها لتشمل المنطقتين الشمالية والجنوبية.



وكشفت اللجنة عن ان مبلغ التأمين للمخيم مرهون استرداده بموافقة الهيئة العامة للبيئة وإصدار شهادة نظافة للموقع من قبل البلدية لإيداعه في حسابات أصحاب المخيمات المرخصة بعد انتهاء موسم التخييم، مبينة ان مواقع المخيمات تم تخفيضها بإلغاء موقعين هما اللياح وجنوب صباح الأحمد السكنية نظرا لعدم رغبة أصحاب المخيمات في التخييم بهما، لافتة إلى ان مواقع المخيمات الربيعية لهذا العام ستتوافر بها مراكز خدمات ونقاط أمنية وأفرع جمعيات تعاونية، بالإضافة الى الحاويات والآليات الخاصة بأعمال النظافة لخدمة أصحاب المخيمات.



ودعت المواطنين الراغبين في إقامة المخيمات في المواقع المسموح بها الى اتباع خطوات حجز واستخراج الترخيص المؤقت لإقامة المخيم الربيعي عبر «لينك» مخصص في الموقع الإلكتروني للبلدية لتعبئة طلب ترخيص مخيم من خلال 4 خطوات تشمل إدخال إحداثية الموقع والبيانات الشخصية ودفع الرسوم 50 دينارا والتأمين وقدره 100 دينار عن طريق «كي نت» ثم طباعة الرخصة ووضعها في مكان بارز في المخيم.