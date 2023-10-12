هل هناك إعلانات وظيفية أو تعيينات جديدة في الوحدة خلال فترة عدم وجود رئيس؟



وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، نص على ما يلي:



نظرا لما تمر به الكويت من عملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي والذي يوضح مدى الالتزام بالمعايير الدولية وفعالية تطبيقها ما يؤكد أهمية نتائج التقييم على الكويت، وبما أن منصب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية شاغر حاليا وأيضا منصب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات عملية التقييم المتبادل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ أسماء وتاريخ تعيين كل من تم تعيينه في منصب رئيس ونائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية من تاريخ تأسيس الوحدة إلى تاريخ نهاية فترة كل منهم.



2 ـ صورة ضوئية من لائحة شؤون الموظفين والقرارات الخاصة والمنظمة لشروط التعيين والتسكين وترقيات الموظفين والإشرافيين لدى وحدة التحريات المالية الكويتية وأي تعديلات أجريت عليها.



3 ـ ما سبب عدم تعيين رئيس لوحدة التحريات المالية الكويتية ونائب له حتى الآن، وهل سيتم التعيين بوقت محدد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى إفادتي بموعد ذلك.



4 ـ هل هناك من يشغل منصب رئيس وحدة التحريات المالية بالوكالة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار والسيرة الذاتية له تتضمن كل الخبرات العملية والعلمية والفنية له.



5 ـ ما المسميات الوظيفية لأعضاء اللجنة التنفيذية منذ 1/1/2023 حتى تاريخ ورود السؤال، وما السند القانوني لنصاب اللجان التنفيذية التي انعقدت في هذه الفترة؟



6 ـ بيان إجمالي لقيمة مكافآت كل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية منذ 1/1/2023 حتى تاريخ ورود السؤال.



7 ـ هل هناك تعيينات بوظائف إشرافية بوحدة التحريات المالية الكويتية أو تثبيت للمنتدبين لها خلال فترة عدم وجود رئيس أو نائب للرئيس بالأصالة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بكل تفاصيلها.



8 ـ هل هناك إعلانات وظيفية أو تعيينات جديدة في وحدة التحريات المالية الكويتية خلال فترة عدم وجود رئيس أو نائب للرئيس بالأصالة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بكل تفاصيلها.



9 ـ هل وحدة التحريات المالية الكويتية مستعدة لعملية التقييم المتبادل؟ يرجى تزويدي بموجز عن الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.



10 ـ ما السبب الفني لنقل الإشراف على وحدة التحريات المالية الكويتية من وزير المالية إلى وزير الداخلية؟