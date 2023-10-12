ندى أبو نصر



برعاية وحضور القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية بالكويت أحمد عرفة والأمين العام لاتحاد أصحاب الفنادق الكويتية ونائب مجلس الأعمال اللبناني في الكويت محمد ناجيا وحشد من الشخصيات البارزة في المجتمع الكويتي ومجلس الأعمال اللبناني ومجلس السيدات، تم افتتاح المطعم اللبناني «صواني فلفول» فرعه الأول في الكويت في مجمع أولمبيا على أنغام الموسيقى الحية وسط أجواء من عبق الماضي الأصيل.



واستمتع الحضور بتذوق ألذ الأطباق اللبنانية التقليدية الأصيلة المعدة من أجود المكونات الطبيعية بلمسات ونكهات عصرية ونال الطعم المتميز والخدمة الممتازة من قبل فريق العمل إعجاب واستحسان الجميع.



وخلال حفل الافتتاح، قال صاحب ومؤسس مطاعم «صواني فلفول» بيروت الشيف شادي سليمان: نحرص على تقديم تجربة مميزة وفريدة تعكس أصالة المطبخ اللبناني العريق من خلال أطباقنا المبتكرة، كما يسعى المطعم إلى تقديم أطباقه وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أفضل المكونات الطازجة.



وأضاف سليمان: يقدم مطعم «صواني فلفول» لضيوفه المأكولات العربية التقليدية في جلسات مريحة تشعرك بالأجواء العائلية اللطيفة مع قائمة طعام غنية بأشهى الوصفات وهناك العديد من أنواع الفتات المختلفة كالفتة الحيدرية وفتة اللسانات وفتة الشيش برك وفتة الصفيحة وفتة المقادم، والعديد من الخلطات الكلاسيكية الشعبية مثل الفول المدمس، والفلافل، والحلوم، واللبنة والسجق والحمص واللحم بعجين كما يتميز المطعم بصواني الكفتة والدجاج والكبة بالصينية.



وتابع: وبالنسبة للحلويات فيتميز مطعم صواني فلفول بالعديد منها الكريم برولي والكنافة والعديد من الأصناف الاخرى المميزة والأطباق التي تقدم في المطعم وسط أجواء عائلية مميزة، ونقدم لزبائننا أشهى المأكولات اللبنانية ولا يزال العديد من الذواقة يتشوقون إلى الاستمتاع بنكهة فريدة ذات أصول متجذرة ونوفر في «صواني فلفول» لهم تلك الفرصة بأجواء خاصة مستوحاة من روح الحنين للطهي المنزلي العربي وتوفير تجربة غنية من عبق لبنان الجميل.