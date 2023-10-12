أكد عضو مجلس إدارة جمعية عطاء للعمل الانساني د.خالد الساير أن الجمعية أطلقت حملة لإغاثة فلسطين بعنوان «فزعة عطاء لفلسطين»، إضافة إلى مشاركتها في الحملة المجمعة التي تضم كل الجمعيات الخيرية الكويتية.



وقال الساير إن تقديم الإغاثة العاجلة لأهلنا في غزة واجب ديني وأخلاقي وإنساني، خاصة مع تزايد حالات الجرحى ونقص الأدوية والمواد الطبية، وحاجة سكان القطاع الماسة إلى المواد الغذائية، والمستلزمات الضرورية.



وفيما يتعلق بطريقة تنفيذ الحملة وإيصال المساعدات، أضاف: سيتم التنفيذ بالتعاون مع جمعيات خيرية معتمدة من وزارة الخارجية، وسنحرص على سرعة وصول المساعدات بإذن الله تعالى. وتقدم بالشكر إلى وزارة الشؤون على سرعة تجاوبها مع الأحداث، وتسهيل عمل الجمعيات الخيرية في إطلاق الحملات الإغاثية للشعب الفلسطيني، مناشدا المحسنين المساهمة في المشروع، داعيا من يرغب في التبرع إلى الاتصال على 1890900 أو زيارة موقع جمعية عطاء على الانترنت وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.