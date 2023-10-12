في سياق التعاون بين البنك التجاري ومحافظات الكويت والدعم الذي يقدمه البنك للفعاليات والأنشطة الاجتماعية والتربوية التي تنظمها المحافظات لخدمة قاطنيها والمجتمع، قام البنك بتوفير كوبونات لشراء اللوازم المدرسية والقرطاسية من أحد المكتبات الواقعة بمحيط محافظة حولي، وذلك لعدد من طلاب المرحلة الابتدائية الدارسين بمدارس التربية الخاصة (ذوي الهمم) في حولي. ويأتي الدعم في إطار الترتيبات المسبقة مع المحافظة وانطلاقا من إيمان البنك بأهمية تقديم كل الدعم وسبل الرعاية للطلاب والطالبات من ذوي الهمم لمساعدتهم ودفعهم للجد والاجتهاد والتغلب على أي عوائق تواجههم من أجل بناء جيل قادر على النهوض بمسؤوليته الوطنية. وبهذه المناسبة، أشاد مسؤولو محافظة حولي بدور البنك التجاري ودعمه للعديد من الأنشطة التي نظمتها المحافظة، مثمنين الاهتمام بالأنشطة التي تسهم في تنمية المجتمع من خلال برامج المسؤولية المجتمعية التي تخدم جميع القطاعات، سواء التعليمية أو الثقافية أو الصحية أو التنموية أو التربوية لتحقيق الأثر الإيجابي الذي يلمسه المواطن الكويتي. بدورها، أكدت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي بالبنك التجاري أماني الورع حرص البنك على تقديم الدعم والمساندة للطلاب والطالبات في المدارس من خلال الكوبونات التي تهدف إلى توفير المتطلبات والمستلزمات المدرسية للطلاب وتسهم في إثراء معارفهم ورفع مستوى التعليم الذي يسهم بدوره في تنمية المجتمعات.