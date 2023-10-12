تفخر الجامعة الأمريكية في الكويت AUK بأنها أول جامعة خاصة في الكويت تطبق نظام PURE، وهو نظام متطور لإدارة الأبحاث يهدف إلى إحداث ثورة في مشهد البحث الأكاديمي، مما يؤكد التزامها بتعزيز التميز في الإنتاج البحثي الرصين وتطويره.



وأقام مكتب الأبحاث والمنح ندوة للتعريف



بـPURE والاحتفال بإطلاقه الرسمي في مسرح الجامعة بحضور أعضاء هيئة التدريس، إذ يمثل PURE نقطة تحول إلى الأمام في إدارة البحوث والتعاون العلمي، وقد تم تصميمه لتبسيط الأنشطة البحثية، وتسهيل التعاون متعدد التخصصات، وإدارة المنشورات والمنح، إضافة إلى توفير تحليلات شاملة للبيانات، وإعادة تشكيل كيفية إجراء البحوث وإدارتها داخل المجتمع الأكاديمي، كما يضع معيارا جديدا لأنظمة إدارة الأبحاث بقدراته وميزاته المتقدمة.



وعلى هامش الندوة، أعرب مدير مكتب الأبحاث والمنح د.إياد أبو دوش، عن حماسه لنظام PURE، مؤكدا ان تطبيق نظام إدارة الأبحاث Elsevier PURE يوفر منصة مركزية لجمع البيانات البحثية، ويعمل على تحديث منشورات هيئة التدريس تلقائيا باستخدام البوابات الإلكترونية، وتبسيط العملية وضمان تحديث السجلات.



والجدير بالذكر ان التزام الجامعة الأمريكية في الكويت بالابتكار يتجاوز مجرد اعتماد التكنولوجيا، إذ إنه يمثل فهما أعمق للطبيعة المتطورة للأوساط الأكاديمية في عالم يتسم بالتقدم السريع في العلوم والتكنولوجيا، وتدرك الجامعة أن البقاء في طليعة التميز البحثي يتطلب أكثر من مجرد مرافق حديثة، فهو يتطلب اتباع نهج ديناميكي وقابل للتكيف لخلق المعرفة.