أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة، على لسان رئيس مجلس إدارتها د.وجدان العقاب، عن تعاون علمي مع الإدارة العامة للطيران المدني في مجال سلامة الطيران عبر التعرف على أنواع الطيور المتواجدة في موقع المطار وبحث سبل التخلص الآمن منها.



وقال العقاب إنها استقبلت بمقر الجمعية وفدا مكونا من لطيفة الفايز من إدارة المكتب الفني بالإدارة العامة للطيران المدني، وفتحي الشايب خبير تشغيل المطارات بمنظمة الطيران المدني الدولية، لبحث واحد من أهم المخاطر التي تواجه الطيران المدني وهي آثار تواجد الحياة الفطرية عموما في محيط المطارات.



وبينت أن حوادث اصطدام الطيور في المطارات، وفق الإحصائيات الدولية، ألحقت الضرر بنحو 300 طائرة حول العالم خلال ثلاثة عقود وأودت بحياة 301 شخص، وتسعى «الطيران المدني» حفاظا على سلامة الطيران والحد من المخاطر بمحيط المطار لبحث سبل التخلص الآمن من الطيور وما يجذبها في الموقع، مضيفة ان الاجتماع تناول عرض التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للطيران المدني عن أنواع الطيور المحتمل تواجدها بالمطار.



وذكرت أن التقرير يشمل نحو 100 طائر وستتم مراجعة بياناته عن الأسماء العلمية والأسماء الكويتية لتلك الطيور وتصنيفاتها ومواقيت تواجدها بالبلاد وذلك حرصا على أمن وسلامة عمليات الطيران، وتجنبا لما قد تسببه بعض أنواع الطيور من حوادث أو أزمات بهذا الخصوص.