القاهرة - هالة عمران



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام امتحان الفرصة الواحدة دون تحسين، وفق ضوابط امتحانات السنوات الماضية، موضحة أن الأسئلة تقيس المستويات العقلية البسيطة والمستويات العليا والمتوسطة، وتعقد الاختبارات بأسئلة اختيارية ومقالية. وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023 العام الدراسي الجديد في عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم في جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، وأكد د.رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم حُسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب، مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.