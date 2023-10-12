أطلق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) تحذيرا مهما وعاجلا إلى جميع السكان والعاملين الإنسانيين في شمال غربي سورية بشأن الذخائر غير المنفجرة، التي يخلفها القصف العنيف الذي تتعرض له المنطقة، مشيرا إلى أنها «قنبلة موقوتة قد تنفجر بأية لحظة، مهددة الأرواح».



وقال الدفاع المدني، في بيان على معرفاته في مواقع التواصل، إن خطر الذخائر غير المنفجرة هو «خطر فوري»، موضحا أن لمسها أو تحريكها يمكن أن يؤدي إلى انفجار فوري، ما يؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.



وأضاف أن الذخائر غير المنفجرة تمثل تهديدات غير ظاهرة، وتكون أحيانا مغطاة بالركام أو الأعشاب، مشيرا إلى أن خطرها طويل المدى، ويمكن أن تظل نشطة لسنوات، ما يشكل خطرا مستمرا على المجتمع والجهود الإنسانية.



وقد دعا الدفاع المدني السوري الأهالي والعاملين الإنسانيين، إلى الابتعاد عن الأماكن التي توجد فيها، ونشر مجموعة من الدلائل التي تشير إلى احتمال وجود قنابل غير متفجرة منها «الطرق غير المستخدمة، الأراضي التي تكون بغير حالتها الطبيعية، جثث الحيوانات النافقة، الآليات العسكرية المدمرة، المباني المهجورة والتي تعرضت لقصف سابق».