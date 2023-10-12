حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته الأولى لمقر حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل أمس الدول الأعضاء في الحلف على تكثيف دعمهم لبلاده مع اقتراب فصل الشتاء. وقال زيلينسكي: «نحن بحاجة إلى دعم القادة ولهذا السبب أنا هنا».



وشارك زيلينسكي في اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو في إطار زيارة مفاجئة. وقال أمام الدول الأعضاء في مجموعة رامشتاين التي تحمل اسم القاعدة الأميركية في ألمانيا حيث التقت هذه الدول للمرة الأولى لتنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا: «أيها الأصدقاء الأعزاء يجب أن ننتصر في معركة الشتاء ضد الإرهاب».



وقال زيلينسكي إن «الدفاع المضاد للطائرات جزء مهم من الرد»، شاكرا حلفاءه على المساعدة التي تلقتها أوكرانيا، مؤكدا أن «صمودنا هذا الشتاء أمر ضروري بالنسبة لنا».



من جهته، رحب الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بزيلينسكي الذي حرص على طمأنته بشأن التزام الحلفاء الذين يخشى بعضهم أن يضعف بعد أقل من 600 يوم من الحرب.



وقال ستولتنبرغ إن «معركتكم هي معركتنا وأمنكم هو أمننا».



وسعى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي تعد بلاده المساهم الرئيسي في المجهود الحربي الأوكراني، إلى طمأنته في بداية الاجتماع. وقال: «نحن هنا لتقديم ما يتطلبه الأمر وطالما استغرق ذلك».



وأعلن عن مساعدات عسكرية أميركية جديدة بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا على شكل أنظمة دفاع مضادة للطائرات التي تؤكد أوكرانيا حاجتها الماسة إليها قبل الشتاء.



ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية امس أن قواتها صدت الهجمات الأوكرانية وحسنت مواقعها على بعض محاور القتال، مضيفة ان خسائر الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة بلغت نحو 895 فردا.



وصدت الوحدات الروسية 10 هجمات أوكرانية مضادة على محور كوبيانسك، وتحسن مواقعها على طول الخط الأمامي.



بدوره، صرح حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية أسقطت مسيرة أثناء اقترابها من مدينة بريانسك، دون وقوع إصابات أو دمار.