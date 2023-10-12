القاهرة - خديجة حمودة



تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات، باب تلقي اعتراضات المرشحين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، على بعضهم البعض على مدار يومي 17 و18 الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، على أن يتم الفصل في هذه الاعتراضات وإخطار من يتم استبعاده من الترشح يوم 22 الجاري. وحدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 11 لسنة 2023، قواعد وإجراءات اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية على بعضهم البعض، وذلك عقب إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 16 الجاري.



ومن المقرر أن تنتهي المدة المحددة لتلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، يوم السبت المقبل الموافق 14 الجاري وفقا للجدول الزمني التي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتم إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 16 أكتوبر.



ونص القرار رقم 11 لسنة 2023 على أنه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.



ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها، ويمنح مقدمها ما يفيد تسلمها.



وتتولى الهيئة فحص طلبات الترشح، والفصل في الاعتراضات التي تقدم، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر ويتم إخطار المستبعد يوم 22 أكتوبر.



ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومي 23 و24 أكتوبر وتبت الهيئة في التظلم يوم 26، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره بالمثول أمامها أو تخلف عن الحضور.