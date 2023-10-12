قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن المنطقة لن تنعم بالاستقرار حتى يحصل الفلسطينيون على دولة ذات سيادة إلى جانب إسرائيل.



وأوضح الملك عبدالله الثاني، خلال خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان) أمس، ان «ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجددا أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء».



وتابع «لا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد».



وأضاف انه «ستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا».



من جهته، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسرائيل لا تتصرف «مثل دولة في قطاع غزة»، قائلا إنه «على إسرائيل ألا تنسى أنها إذا تصرفت مثل منظمة أكثر منها كدولة، فسينتهي بها الأمر إلى أن تعامل كذلك»، منتقدا «الأساليب المعيبة» التي يلجأ إليها الجيش الإسرائيلي في القطاع الأكثر اكتظاظا في العالم.



وشدد الرئيس التركي على أن «قصف بلدات مدنية وقتل مدنيين وعرقلة المساعدة الإنسانية ومحاولة تصوير ذلك على أنه استغلال لا يمكن إلا أن يكون سوى رد فعل لمنظمة وليس لدولة».



من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الولايات المتحدة تتفادى عملية متوازنة لتسوية الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، مؤكدا ان الصراع لا يمكن حله دون إقامة دولة فلسطينية، مشددا على ان «سياسة الاستيطان» أحد أسباب العنف في الشرق الأوسط. وحذرت مصر من مغبة التوسع في تنفيذ «سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار» في قطاع غزة.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع كل من منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، والمفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني. وقال المتحدث باسم وزارة للخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان ان المناقشات تركزت على تبادل الرؤى والتقييمات تجاه سبل التخفيف من «وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني تحت نيران القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر».



في سياق متصل، حث المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط تشاي جون على وقف إطلاق النار في غزة، ودعا «المجتمع الدولي الى تشكيل قوة مشتركة وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني».



الى ذلك، دعا الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل إلى خروج مظاهرات في أنحاء العالم العربي والإسلامي غدا دعما للفلسطينيين.



ودعا مشعل في بيان مسجل «ندعو إلى النزول إلى الميادين والساحات في الشارع العربي والإسلامي في جمعة طوفان الأقصى».