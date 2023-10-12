تقول جماعات تسلل إلكتروني «هاكرز» إنها تصيب أهدافا إسرائيلية على الإنترنت وسط الحرب الدائرة في إسرائيل وغزة، ما يعطل مواقع إلكترونية مثل تلك الخاصة بصحيفة «جيروزاليم بوست».



وقالت شركة الاستخبارات الإلكترونية (ريكوردد فيوتشر) «تعلن كل من جماعات المتسللين القديمة والجديدة عن عشرات الضحايا يوميا». ولا تزال الأمثلة على الأضرار الجسيمة أو طويلة الأمد ضئيلة، لكن النشاط يظهر كيف تستخدم مجموعة فرعية من المؤيدين الأدوات الرقمية لجلب الحرب إلى الإنترنت. وذكرت مجموعة من المتسللين الإلكترونيين الداعمين لحركة «حماس» والمعروفة باسم «أنون جوست» على قناتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها عطلت تطبيقا إسرائيليا للتحذير في حالة الطوارئ، وذلك ضمن حوادث أخرى. وقالت مجموعة أخرى تدعى «أنونيماس سودان» على تطبيق تليغرام إنها تستهدف البنية التحتية الحيوية لإسرائيل رغم أنها لم تقدم سوى القليل من الأدلة على ادعاءاتها.



وذكر محللون أمنيون أن هجمات حجب الخدمة الموزعة (دي.دي.أو.إس) عطلت عمل أكثر من مئة موقع إلكتروني في إسرائيل.