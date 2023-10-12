توعد جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام جميع الخيارات المتاحة على الطاولة في حربه على قطاع غزة، فيما وسعت الفصائل الفلسطينية من بنك أهدافها وقصفت صواريخها وسط إسرائيل وصولا حتى تل ابيب وتمكنت من شل مطارها مؤقتا عن الحركة.



وإلى جانب الغارات المكثفة والقصف المدمر الذي حول اجزاء واسعة من القطاع «أثرا بعد عين»، اظهرت تسجيلات مصورة إلقاء الطائرات الاسرائيلية لقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا على غزة، وانقطعت الكهرباء عن القطاع بعد توقف محطة التوليد الوحيدة عن العمل لنفاد الوقود لديها، واكتظت المستشفيات بالمصابين، وناشد مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة المجتمع الدولي فتح ممرات آمنة لإدخال المعدات والمستشفيات الميدانية فورا، محذرا من ان القطاع الصحي على شفا الهاوية بعد انقطاع المياه والكهرباء عن المستشفيات، مؤكدا أن «أعداد الجرحى تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمستشفى وكثيرون معرضون للوفاة» حسبما نقلت عنه قناة «الجزيرة».



وذكرت التقارير أن أحد المنازل التي تعرضت للقصف يعود لوالد محمد الضيف، زعيم الجناح العسكري لحركة «حماس» في غزة. وأفادت بمقتل شقيق الضيف وأفراد آخرين من عائلته.



وناشد سكان المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا إن العديد من المباني انهارت، مما أدى في بعض الأحيان إلى محاصرة ما يصل إلى 50 شخصا داخلها، ولم يتمكن عمال الإنقاذ من الوصول إليهم.



وفي مشرحة مستشفى خان يونس بغزة، وضعت الجثث على محفات على الأرض فيما كتبت الأسماء على بطونها، ودعا المسعفون الأقارب إلى الإسراع بأخذ الجثث لأنه لم يعد هناك مكان للمزيد.



وأصيب مبنى بلدية أثناء استخدامه ملجأ للطوارئ. وقال علاء أبوطير (35 عاما)، الذي لجأ إلى المبنى مع عائلته بعد فراره من عبسان الكبيرة بالقرب من الحدود، «لا يوجد مكان آمن في غزة، كما ترون فإنهم يضربون كل مكان».



وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 1055 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 5184 في القطاع جراء الضربات الإسرائيلية، منهم 9 من موظفي الأمم المتحدة بوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



وتوعدت إسرائيل بتصعيد ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لـ «حماس»، فجر السبت الماضي.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس في مقطع مصور على موقع «إكس»: «تكبدنا خسائر بشرية فادحة للغاية». وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ «فوكس نيوز»: «نستعد للدخول إلى غزة وكل الخيارات مطروحة على الطاولة»، فيما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متحدثا للجنود قرب السياج الحدودي مع غزة قائلا «حماس تريد تغييرا وستحصل عليه. فما كان في غزة لن يكون موجودا بعد الآن».



وأضاف «بدأنا الهجوم من الجو، وسنأتي لاحقا من البر أيضا. نحن في حالة هجوم. وستشتد حدته».



واعترف الجيش الإسرائيلي بارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 1200 في حين أصيب نحو 2900، إضافة إلى عشرات الأسرى الإسرائيليين ومن جنسيات أخرى اقتادهم مقاتلو «حماس» إلى غزة.



في المقابل، واصلت كتائب القسام بمئات الصواريخ استهداف مدينة عسقلان التي منحت أهلها مهلة لمغادرتها قبل أن تبدأ القصف ردا على تهجير عشرات آلاف من سكان القطاع الذين قدرتهم الأمم المتحدة بأكثر من 260 ألف نازح.



وامتد القصف حتى طال تل أبيب ووسط اسرائيل، وقالت كتائب القسام إنها استهدفت مطار بن غوريون بالصواريخ ردا على استهداف المدنيين في غزة، حيث أفادت تقارير بتوقف العمل في المطار مؤقتا، وأكدت بيانات ملاحية تعذر هبوط ومغادرة الطائرات بمطار بن غوريون، وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية تعليق الرحلات المغادرة من المطار.



ودوت صفارات الانذار تزامنا مع انفجارات مدوية في تل أبيب، ووقعت إصابات مباشرة في المباني بضاحية ريشون لتسيون.



وانضمت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إلى المعركة، وأعلنت انها وجهت ضربات صاروخية كثيفة نحو تل أبيب وأسدود وعسقلان.



وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تخوفه من تسلل مسلحين إلى أشكول وزيكيم في غلاف غزة، داعيا الإسرائيليين إلى التزام البيوت.



وقالت قناة «العربية» إن عددا من الجنود الإسرائيليين أصيبوا في اشتباكات جارية في زيكيم بغلاف غزة.



سياسيا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو المعارضة وزير الدفاع السابق بيني غانتس تشكيل «حكومة طوارئ». وجاء في بيان مشترك «اتفق الجانبان على تشكيل حكومة طوارئ وحكومة حرب».



وستضم حكومة الحرب نتنياهو وغانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت، وسيكون كل من القائد السابق للجيش من حزب غانتس غدي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مراقبين.