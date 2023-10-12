أقامت إدارة تطوير القوى البشرية التابعة لقطاع تنمية الموارد البشرية لقاء تنويريا لرجال الإطفاء المستوفين لشروط الحصول على الإجازة الدراسية، وذلك في المبنى الرئيسي لقطاع الوقاية، وذلك بحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة وقطاع تنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال بدر ناصر.



ويأتي اللقاء وفق بيان صحافي لتوضيح المتطلبات والشروط بشأن نظام الإجازات الدراسية لأعضاء قوة الإطفاء سواء كانت الدراسة داخل الكويت أم خارجها.



ويعتبر هذا اللقاء تطبيقا لخطة قوة الإطفاء العام لدعم رجال الإطفاء وحثهم على التطور المهني وزيادة تحصيلهم العلمي في مجال تخصصات عملهم وطبيعة وظائفهم.