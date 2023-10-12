منصور السلطان



شنت دوريات إسناد عمليات مديرية أمن الجهراء مساء امس حملة أمنية على المستهترين المخالفين لقانون المرور في مناطق (سعد العبدالله وتيماء والنعيم والنسيم) تم خلالها ضبط 5 أحداث كويتيين يقودون سيارات بدون رخص قيادة باستهتار ورعونة في الطرقات الداخلية معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر بالإضافة الى تركيب عوادم تطلق أصواتا مزعجة لسيارات منتهية التأمين وعدم التقيد بالسلامة المرورية، وتمت إحالتهم إلى نيابة الأحداث وإحالة 7 سيارات مخالفة الى كراج حجز المرور.



هذا، ونفذت الحملة تحت قيادة مدير عام أمن الجهراء بالإنابة العميد صالح عقلة العازمي.