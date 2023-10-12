محمد الجلاهمة



عاودت قضايا إهانة الموظفين لتطل برأسها من جديد عبر قضيتين سجلتا في مخفر الشويخ الصناعية ومنطقة جابر الأحمد إذ أبلغ 4 موظفين منهم 3 نساء عن تعرضهم للإهانة والتعدي، وسجلت قضيتان منفصلتان بهذا الخصوص، وجار استدعاء مراجعتين للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليهما والاستماع الى شهود العيان والوقوف على أسباب ما صدر عنهما.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني ان 3 موظفين في مكتب وزير الصحة وهم موظف وموظفتان، قالوا في اقوالهم ان مراجعة وخلال مراجعتها للمكتب قامت بإهانتهم بتوجيه السباب لهم جميعا ولم يوضحوا في تفاصيل البلاغ الذي سجل في مخفر شرطة الشويخ أسباب ما صدر عن المراجعة.



وإلى مخفر شرطة جابر الأحمد حيث قامت مراجعة وتعمل مفتشة بالصحة الوقائية بتقديم بلاغ بأن مواطنة أهانتها اثناء تأدية مهام عملها بالمنطقة.



يشار الى ان المادة (134) من قانون الجزاء الكويتي رقم (16) لعام 1960 م تقول «كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين».