نفذ قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الادارة العامة لمكافحة المخدرات امس مداهمة لأحد اكبر أوكار تصنيع الخمور المحلية داخل البلاد، فيما كشفت عملية المداهمة لجاخور في منطقة بر رحية عن اقرب ما يكون لحمام سباحة استبدلت المياه فيه بخمور محلية تعبأ في زجاجات بلاستيكية وأخرى من الزجاج، وضبطت بداخل الوكر كميات ضخمة من الخمور الجاهزة للضخ في السوق المحلي، وأخرى كانت في طريقها للتعبئة، هذا الى جانب كميات كبيرة من معدات وأدوات التصنيع.



وذكر مصدر امني لـ «الأنباء» أن الموقوفين هم شخصان من المقيمين في البلاد بصور غير قانونية و3 وافدين من الجنسية البنغالية.



وقال بيان لوزارة الداخلية في هذا الشأن: ‏في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار وضبط أي سلوكيات مخالفة للقانون، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إلقاء القبض على تشكيل إجرامي مكون من 5 متهمين يديرون مصنعا للخمور المحلية في مخيم بمنطقة بر الرحية، وبتفتيش الموقع تم العثور على (10.000) زجاجة خمر مستوردة و103 براميل تحتوي على خمور محلية الصنع، والمعدات المستخدمة بعملية التصنيع، وجار إحالة المتهمين لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.