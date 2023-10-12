يعقوب العوضي



استأنف منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد تدريباته على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية تمهيدا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والتي ستقام في قطر خلال الفترة من 18 الى 28 أكتوبر الجاري. وجاء الأزرق ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين، وإيران وأوزبكستان واليابان وكازاخستان، ويقود التدريبات المدرب الجزائري سعيد حجازي وسيغادر الأزرق إلى قطر غدا.



وفي هذا الإطار، أكد حجازي أن المنتخب وصل الى حالة جيدة من الجاهزية لتمثيل كرة اليد الكويتية بالصورة المشرفة وقد تمكن الأزرق من العودة إلى منصات التتويج الآسيوية قبل أيام مضت، ونتمنى مواصلة تقديم هذه النتائج.



من جانب آخر، أشاد عبدالعزيز الزعابي مدير المنتخب بما قدمه لاعبو الأزرق في دورة الألعاب الآسيوية في الصين، مشيرا إلى أن صفحة جديدة في المنافسات الآسيوية قد فتحت، وعلينا وضع جل تركيزنا على المقبل من المنافسات، ولدينا العديد من اللاعبين القادرين على حمل راية الأزرق في المحافل الدولية، ونتطلع الى عودة المصابين.