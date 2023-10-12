هادي العنزي



فقد الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت لقبه كبطل لبطولة الأندية العربية، وذلك بعد خسارته أمام فريق بيروت اللبناني 101-97 في مواجهة تعدّ «نهائي مبكر»، والتي جمعت الفريقين مساء أمس على صالة نادي الغرافة القطري، وسيلتقي بيروت في الـ 6:30 مساء اليوم على لقب البطولة مع الفائز من مواجهة سلا المغربي والأهلي المصري التي أقيمت أمس.



امتاز الربع الأول بدفاع قوي من قبل بيروت، وتقدم الابيض بفارق نقطتين (23-21)، واختلف الوضع في الربع الثاني، بعدما قدم الأميركي ماركوس جورجيوس أداء عالميا، ليضمن تقدم فريقه، ليخرج الأبيض متقدما 56-47. وتغير الحال في الربع الثالث، وتمكن بيروت من العودة إلى أجواء اللقاء بفضل تألق محترفه ميتشل وعلي حيدر، ليعوض فارق النقاط، ويخرج متعادلا 72-72، وجاء الربع الأخير حاسما لبيروت، بعدما واصل ميتشل تألقه بتسجيل «الثلاثيات» ليفقد الأبيض اللقب بعد مواجهة عالية المستوى.