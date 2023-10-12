مبارك الخالدي



يحل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ضيفا على شقيقه الاماراتي في مباراة دولية ودية تقام في السابعة مساء اليوم على ستاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن معسكر المنتخب المقام في دبي، وفي إطار تحضيرات المنتخبين لخوض الاستحقاقات القادمة. كما سيلتقي الأزرق أيضا خلال معسكره منتخب سورية 17 الجاري.



وتعتبر المباراة اليوم اختبارا حقيقيا للأزرق أمام منافس قوي طامح لاستعادة نغمة الانتصارات الدولية ويضم مجموعة من النجوم واللاعبين ذوي الخبرة الدولية بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو.



ويستعد الأزرق لخوض منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، وكأس آسيا 2027 والمقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قطر والهند والفائز من أفغانستان ومنغوليا.



ويستهل الأزرق مشواره في التصفيات باستضافة منتخب الهند 16 نوفمبر المقبل، ثم يحل ضيفا على الفائز من أفغانستان ومنغوليا 21 منه.



ويسعى الأزرق الى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم لما لذلك من دفعة معنوية نحو كسب مزيد من الثقة والمساهمة في تحسن التصنيف الدولي للمنتخب.



‏هذا، وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس وفد المنتخب في الإمارات جمال العتيبي، ان المعسكر يسير وفق البرنامج الإعدادي، متمنيا أن يجني اللاعبون ثمار هذا التجمع ويحقق الفائدة المرجوة.



‏وأكد أن الهدف من المعسكر رفع مستوى أداء اللاعبين البدني والذهني، وزيادة درجة الانسجام بين جميع العناصر، معتبرا أن معسكر الإمارات فرصة مواتية للوقوف على إمكانية وجهوزية كل لاعب قبل انطلاق تصفيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

«الكرة» يرفض احتجاج القادسية



رفض اتحاد كرة القدم الاحتجاج الذي تقدمت به إدارة نادي القادسية والمتعلق بمشاركة اللاعب عبدالرحمن الظفيري مع فريقه العربي في مباراة الديربي التي أقيمت السبت الماضي وانتهت بتعادل الفريقين 1-1 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن مشاركة اللاعب جاءت متوافقة مع صحيح اللائحة والقانون.