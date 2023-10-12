خاطبت الهيئة العامة للرياضة نادي الكويت أمس بكتاب رسمي تطلب فيه إغلاق ملعب نادي الكويت لاتخاذ إجراءات معاينة الحالة الإنشائية. وقالت الهيئة في كتابها: «بشأن التصريح التلفزيوني لرئيس مجلس إدارة نادي الكويت الذي قال فيه ان مدرجات نادي الكويت آيلة للسقوط واستشعارا لمسؤوليتنا وحفاظا على سلامة مرتادي ستاد نادي الكويت الرياضي من لاعبين وإداريين وجماهير فإنه سوف يتم إغلاق الستاد بالتنسيق مع النادي لاتخاذ إجراءات معاينة الحالة الإنشائية له للوقف على سلامته الإنشائية، وذلك من قبل المختصين بالهيئة ووزارة الأشغال واتخاذ اللازم في ضوء ذلك بصورة عاجلة، لذا يرجى الاطلاع وإفادتنا برأيكم حول هذا الموضوع مع اعتبار الموضوع مهما وعاجلا».